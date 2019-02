Netanyahu soll wegen Korruption angeklagt werden

Israels Generalstaatsanwalt will in drei Fällen Anklage gegen Regierungschef Benjamin Netanyahu wegen Korruptionsvorwürfen erheben. Dies teilte Avichai Mandelblit am Donnerstag in einem Schreiben an Netanyahu mit. Nach juristischer Praxis in Israel muss zuvor jedoch noch eine Anhörung Netanyahus erfolgen. Der Politiker sprach von einer "Hexenjagd" gegen ihn und seine Familie.

/APA (AFP)/ODED BALILTY Anklage wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Vertrauensmissbrauchs droht