Netanyahu spricht von Corona-Notstandssituation in Israel

Angesichts eines starken Anstiegs der Corona-Neuinfektionen in Israel hat Regierungschef Benjamin Netanyahu von einer Notstandslage gesprochen. "Wir befinden uns mitten in einer neuen Corona-Attacke. Es ist ein sehr starker Ausbruch, auf der ganzen Welt und bei uns", sagte der 70-Jährige am Sonntag während einer Kabinettssitzung.

SN/APA (AFP)/GALI TIBBON Netanyahu will über mögliche weitere Beschränkungen beraten