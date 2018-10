Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat einen seltenen Besuch in einem arabischen Land unternommen. Im Golfstaat Oman sei Netanyahu bei einem im Voraus nicht angekündigten Besuch mit Sultan Qabus bin Said zusammengekommen, um über eine "Vertiefung der Beziehungen" zu den Staaten der Region zu beraten, teilte die israelische Regierung am Freitag nach Netanyahus Rückkehr mit.

SN/APA (AFP)/AMIR COHEN Seltener Besuch von Netanyahu in arabischem Staat