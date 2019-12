Netanyahu trifft Pompeo zu Gespräch über Verteidigungspakt

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will mit US-Außenminister Mike Pompeo bei einem Treffen in Lissabon über einen gemeinsamen Verteidigungspakt sowie Israels Erzfeind Iran sprechen. Darüber hinaus soll es um eine US-Anerkennung der von Netanyahu angestrebten Annektierung des Jordantals gehen, wie das Büro des Regierungschefs am Mittwoch mitteilte.

SN/APA (AFP/Archiv)/SEBASTIAN SCHEI Netanyahu (r.) will auch über Annektierung des Jordanlandes sprechen