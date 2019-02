Netanyahu trifft Putin am Mittwoch in Moskau

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu trifft nach Angaben seines Büros den russischen Präsidenten Wladimir Putin nun am kommenden Mittwoch in Moskau. Das Gespräch hatte zunächst vergangenen Donnerstag stattfinden sollen, war jedoch auf israelischen Wunsch abgesagt worden. Von Russland gab es am Freitag zunächst keine offizielle Bestätigung für den neuen Termin.

SN/APA (AFP)/MENAHEM KAHANA Netanyahu will Syrien und Iran zum Thema machen