Netanyahu: US-Botschaft innerhalb eines Jahres in Jerusalem

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erwartet nach eigener Aussage, dass die US-Botschaft spätestens Anfang nächsten Jahres in Jerusalem eröffnen wird. "Ich bin zuversichtlich, dass sie deutlich schneller umziehen wird, als die Leute denken, innerhalb eines Jahres von heute an", sagte Netanyahu nach einem Bericht der "Times of Israel".

SN/APA (AFP)/MONEY SHARMA Netanyahu begrüßt die Unterstützung durch die USA