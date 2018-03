Netanyahu wegen Korruptionsverdacht befragt

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist wegen Korruptionsverdachts von Ermittlern befragt worden. Sie hörten ihn und seine Frau Sara am Freitag zum ersten Mal in einer Ermittlung um den größten Telekommunikations-Konzern Israels an, wie die Zeitung "Haaretz" berichtete.

SN/APA (AFP)/GALI TIBBON Netanyahu bestreitet jegliches Fehlverhalten