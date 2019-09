Netanyahu will bei Wahlsieg Jordantal annektieren

Eine Woche vor der vorgezogenen Parlamentswahl in Israel hat Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angekündigt, im Falle seiner Wiederwahl das Jordantal im besetzten Westjordanland zu annektieren. Nach einem Wahlsieg werde er Israels Souveränität "sofort" auf das an der Grenze zu Jordanien gelegene Gebiet ausweiten, sagte Netanyahu am Dienstag in Ramat Gan bei Tel Aviv.

SN/APA (AFP)/MENAHEM KAHANA Netanyahus Ankündigung sorgte für viel Unruhe