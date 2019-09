Netanyahu will Block mit Rechtsparteien bilden

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will sein schlechtes Abschneiden bei der Parlamentswahl am Dienstag durch einen Zusammenschluss mit seinen drei rechten Bündnispartnern Shas, Yamina und Vereintes Torah-Judentum wettmachen. Bei einem Treffen sei vereinbart worden, dass die drei Parteien mit Netanyahus Likud als Block auftreten, berichtet die "Times of Israel" am Mittwoch.

SN/APA (AFP)/GIL COHEN-MAGEN Netanyahus politische Zukunft ist mehr ungewiss