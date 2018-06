Netanyahu wirbt in Europa für seine Iranpolitik

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu beginnt am Montag eine Europareise, um in Berlin, Paris und London für ein härteres Vorgehen gegen den Iran zu werben. Auf seiner ersten Station trifft er die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Netanyahu will einen Stopp der Atombestrebungen Teherans und zudem den Einfluss des Irans im Nahen Osten - vor allem in Syrien - zurückdrängen.

SN/APA (AFP)/SEBASTIAN SCHEINER Netanyahu will einen Stopp der Atombestrebungen des Irans