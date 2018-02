Netanyahu wird zu zwei Korruptionsfällen befragt

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu soll Medienberichten zufolge im Zusammenhang mit zwei Korruptionsfällen befragt werden. Wie staatliche Rundfunk- und Fernsehsender am Sonntag berichteten, soll Netanyahu am Freitag als Verdächtiger zu einem Fall befragt werden, in dem es um Gefälligkeiten zugunsten des Telekom-Konzerns Besek als Gegenleistung für eine positive Berichterstatung geht.

SN/APA (AFP)/GALI TIBBON Netanyahu soll am Freitag als Verdächtiger befragt werden