Netanyahus Likud erhält bei Wahl ein Mandat mehr

Eine Woche nach der Parlamentswahl in Israel hat sich das Wahlergebnis um ein Mandat zugunsten der Likud-Partei des rechtskonservativen Regierungschefs Benjamin Netanyahu verschoben. Statt 31 erhielt die Partei 32 Mandate, wie der Wahlausschuss in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Hintergrund sei unter anderem mutmaßlicher Wahlbetrug in sechs Wahllokalen, deren Ergebnisse disqualifiziert würden.

SN/APA (AFP)/MENAHEM KAHANA Premierminister Netanyahu kämpft um seinen Machterhalt