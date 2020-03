Netayahu nach Erkrankung von Mitarbeiter in Quarantäne

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu begibt sich wegen des Coronavirus in häusliche Isolation. Eine Mitarbeiterin Netanyahus sei nämlich positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte das Büro des Regierungschefs am Montag in Jerusalem mit. Mit Netanyahu müssten mehrere weitere Mitarbeiter in Quarantäne, hieß es.

SN/APA (AFP)/GALI TIBBON Netanyahu ist der vierte Regierungschef in Selbstisolation