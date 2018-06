Neuauszählung der Stimmen nach umstrittener Wahl im Irak

Der Streit um angebliche Stimmenfälschungen bei der irakischen Parlamentswahl wird immer schärfer. Das Parlament in Bagdad beschloss am Mittwoch, dass sämtliche Stimmen der Wahl im vergangenen Monat per Hand neu ausgezählt werden sollen. Die Führung der Wahlkommission soll durch Richter ersetzt werden. Ministerpräsident al-Abadi hatte am Dienstag erklärt, es habe "gefährliche Verstöße" gegeben.

Ende Mai hatte die Wahlkommission wegen Unregelmäßigkeiten bereits die Ergebnisse aus mehr als 1000 Wahllokalen annulliert. Eine von mehreren Parteien geforderte umfassendere Annullierung lehnte sie jedoch ab. Bei Wahl am 12. Mai hatte überraschend die Liste des schiitischen Klerikers Muktada al-Sadr die meisten Stimmen gewonnen. Nach der Abstimmung gab es zahlreiche Beschwerden über angebliche Unregelmäßigkeiten und Fälschungen. So meldeten Beobachter unter anderem Probleme mit dem erstmals benutzten elektronischen Wahlsystem sowie bei der Stimmabgabe von Flüchtlingen in Lagern. Einige Parteien forderten, deswegen die gesamte Wahl für ungültig zu erklären. Die Entscheidung zur vollständigen Neuauszählung wurde am Mittwoch noch vom alten Parlament gefasst. Iraks oberstes Gericht muss das Wahlergebnis noch bestätigen. Erst danach kann das neue Parlament erstmals tagen. Es war die erste Wahl im Irak nach dem militärischen Sieg gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). (Apa/Dpa)