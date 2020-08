Die Türkei ist im Schwarzen Meer auf ein Gasfeld gestoßen. Fachleute dämpfen mit Blick auf die Förderung die Euphorie des Präsidenten.

Es handle sich um den größten Gasfund in der Geschichte des Landes, sagte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan am Freitag in Istanbul. Per Liveübertragung wurde in der vom türkischen Fernsehen gesendeten Pressekonferenz das Bohrschiff "Fatih" aus dem Schwarzen Meer ...