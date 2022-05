"Neue Ära" zwischen USA und ASEAN eingeläutet

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Macht Chinas haben die USA und der Verband südostasiatischer Staaten ASEAN einen Ausbau der Zusammenarbeit vereinbart. "Wir leiten eine neue Ära in den Beziehungen zwischen den USA und ASEAN ein", sagte US-Präsident Joe Biden am Freitag (Ortszeit) in Washington bei einem Sondergipfel. Man engagiere sich für Wachstum, Wohlstand und Stabilität im indopazifischen Raum - einschließlich der Achtung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten.

SN/APA/AFP/NICHOLAS KAMM Sondergipfel in Washington