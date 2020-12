Neue Anti-Lukaschenko-Proteste angekündigt

In Weißrussland (Belarus) wollen am Sonntag (ab 10.00 Uhr MEZ) Tausende Menschen den Rücktritt von Machthaber Alexander Lukaschenko fordern. Die Opposition hat zu den neuen Protesten aufgerufen, die bereits seit Mitte August organisiert werden. Die Menschen sollen sich angesichts der Polizeigewalt zunächst in ihren Wohnvierteln versammeln und sich dann zu größeren Gruppen zusammenschließen.

SN/APA/AFP/- In Wei§russland wird seit Monaten protestiert (Archivbild)