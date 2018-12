Neue Anti-Regierungs-Proteste in bosnischer Serbenrepublik

In der bosnischen Serbenrepublik haben am Stefanitag neue Anti-Regierungs-Proteste stattgefunden. Anhänger der Bewegung "Gerechtigkeit für David" versammelten sich am Abend in der Hauptstadt Banja Luka zu einer Kundgebung gegen die Sicherheitsdienste. Weil die Polizei eine Demo auf einem Platz im Stadtzentrum untersagte, kam es zu einem Protestmarsch durch die Stadt.

SN/APA (AFP)/ELVIS BARUKCIC Anhänger der Bewegung "Gerechtigkeit für David" protestierten