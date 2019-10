Neue Atomgespräche Nordkoreas mit den USA noch diese Woche

Nach monatelangem Stillstand in den Verhandlungen über sein Atomwaffenprogramm will Nordkorea noch diese Woche mit den USA neue Gespräche auf Arbeitsebene führen. Beide Länder hätten vereinbart, am kommenden Samstag zu beginnen, wurde Nordkoreas Erste Vizeaußenministerin Choe Son-hui am Dienstag von den staatlichen Medien des international isolierten Landes zitiert.

SN/APA (AFP)/KCNA VIA KNS Gibt es wieder ein Treffen zwischen Trump und Kim?