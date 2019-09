Neue Brexit-Kraftprobe im britischen Unterhaus

In einer neuen Kraftprobe werden im britischen Unterhaus am Dienstagabend die Weichen für den künftigen Brexit-Kurs und eine mögliche Neuwahl gestellt. Im Unterhaus stand eine mit Spannung erwartete Entscheidung an. Die Opposition will der Regierung die Kontrolle über die Parlamentsgeschäfte entreißen, um ein Gesetz gegen einen ungeregelten EU-Austritt Großbritanniens am 31. Oktober einzubringen.

SN/APA (AFP)/TOLGA AKMEN Johnson droht, sein Land auch ohne Deal aus der EU zu führen