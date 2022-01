Neue deutsche Außenministerin trifft US-Amtskollegen Blinken

Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock reist am Mittwoch nach Washington. Vier Wochen nach Amtsantritt will die Grünen-Politikerin bei ihrem ersten Besuch als Ministerin in den USA unter anderem ihren US-Amtskollegen Antony Blinken treffen. Als Themen wurden vom deutschen Außenamt neben bilateralen Fragen der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sowie die Klimaaußenpolitik und das gemeinsame Engagement zur Stärkung von Demokratien genannt.

