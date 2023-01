Neue Eskalation im Nahost-Konflikt: Helfen Waffen gegen Waffengewalt?

Nach einem Anschlag auf Israelis antwortet die Regierung von Netanyahu mit harten Maßnahmen.

Natali Mizrahi wurde dorthin gebracht, wohin sie fast jeden Tag ging: in das Hadassah-Krankenhaus auf dem Skopusberg in Jerusalem. Die Krankenhausangestellte und ihr Ehemann Eli waren zwei von sieben Menschen, die am Freitagabend vor einer Synagoge im Ostteil Jerusalems von einem palästinensischen Attentäter erschossen wurden. Die israelische Polizei bezeichneten das Attentat als "einen der schlimmsten Terroranschläge in mehr als einem Jahrzehnt". Einen Tag davor hatte die israelische Armee im Westjordanland bei einer Razzia neun Palästinenser getötet, 20 weitere wurden verletzt. ...