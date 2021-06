Neue EU-Sanktionen gegen Lukaschenko-Unterstützer

Die EU-Staaten haben sich auf ein umfangreiches neues Sanktionspaket gegen Unterstützer des belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko verständigt. Die am Mittwoch in Brüssel erzielte Einigung sieht vor, gegen 78 Personen EU-Einreiseverbote zu verhängen und in der EU vorhandene Vermögenswerte einzufrieren. Betroffen sind zudem mindestens sieben Entitäten, also zum Beispiel staatliche Stellen oder Unternehmen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus EU-Kreisen erfuhr.

SN/APA/AFP/STRINGER Neue Sanktionen gegen Belarus