Neue EU-Sanktionen gegen Myanmar, China und Russland

Die Außenminister der EU-Staaten wollen am Montag bei einem Treffen in Brüssel Sanktionen wegen des Militärputsches in Myanmar beschließen. Zudem sollen Strafmaßnahmen gegen Verantwortliche für Menschenrechtsverletzungen in Ländern wie China, Nordkorea, Eritrea und Russland verhängt werden. Mit Spannung wird vor allem erwartet, wie China auf die Entscheidung reagieren wird.

SN/APA (AFP/Archiv)/LEO RAMIREZ Chinas Staatschef Xi Jinping am Menschenrechts-Pranger der EU