Neue Feuerpause in Berg-Karabach offenbar weiterhin brüchig

Im Konflikt um die Südkaukasus-Region Berg-Karabach ist die vereinbarte neue Feuerpause offenbar weiterhin brüchig. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev schrieb am Montag im Kurznachrichtendienst Twitter, seine Armee habe 13 von Armenien besetzte Dörfer befreit. Zugleich warf er dem verfeindeten Nachbarland vor, gegen die Waffenruhe verstoßen zu haben. In der Nacht auf Montag habe es Artilleriefeuer auf aserbaidschanische Siedlungen und Stellungen gegeben, so Aliyev.

Eigentlich sollte eine "humanitäre Waffenruhe" in Kraft sein