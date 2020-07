Neue Gefechte an Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien

An der Grenze zwischen Aserbaidschan und Armenien sind am Donnerstag erneut Gefechte zwischen den beiden verfeindeten Ländern ausgebrochen. Die beiden Länder gaben einander gegenseitig die Schuld am neuen Aufflammen der Kämpfe. In den vergangenen Tagen starben bei Gefechten auf armenischer Seite vier Menschen, auf aserbaidschanischer Seite zwölf.

SN/APA (AFP)/KAREN MINASYAN Einschusslöcher auf armenischer Seite