Neue Gespräche mit Russland soll neuen Schwung bringen

Eine neue Gesprächsserie soll neuen Schwung in die festgefahrenen Verhandlungen zur Lösung der Ukraine-Krise bringen. Die Außenminister von Russland und den USA beraten am Dienstag erneut am Telefon über die Lage. Der britische Premier Boris Johnson reist am Dienstag nach Kiew, unterdessen wird Ungarns Regierungschef Viktor Orban von Russlands Präsident Wladimir Putin empfangen. Bereits am Montag beschäftigten die internationalen Spannungen erstmals den UN-Sicherheitsrat.

Die USA haben das Thema vergangene Woche nach informellen Gesprächen mit anderen Nationen des Rats und der Ukraine das Thema auf die Tagesordnung der UN-Sicherheitsratssitzung am Montag (16 Uhr MEZ) gesetzt. Russland scheiterte am Montag damit, das in letzter Sekunde abzuwenden. Mit 10 der 15 Mitgliedsstaaten stimmten am Montag genug Länder für die Beratungen in New York.

Der russische UN-Botschafter Wassily Nebenzia hatte zuvor das von den USA angefragte Treffen im UN-Hauptquartier als grundlos bezeichnet. Einige Länder des mächtigsten UN-Gremiums würden Propaganda verbreiten, es handle sich um "Megafon-Diplomatie" und eine "provokanten Vorschlag". US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield entgegnete, dass der internationale Frieden gefährdet sei: "Stellen Sie sich vor, wie unwohl Sie sich fühlen würden, wenn 100.000 Soldaten an Ihrer Grenze stehen würden".

Unterdessen läuft die internationalen Krisendiplomatie zur Deeskalation wieder auf Hochtouren. Die USA und Russland kündigte an, ihre Beratungen am Dienstag fortsetzen zu wollen. Die Außenminister Antony Blinken und Sergej Lawrow werden erneut telefonisch miteinander sprechen, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass am Montag unter Berufung auf eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau. Bei dem Gespräch dürfte es auch um die von Russland eingeforderten Sicherheitsgarantien wie etwa eine Zusage gehen, dass die frühere Sowjetrepublik Ukraine nicht der NATO beitreten dürfe.

Die USA und die NATO hatten vergangene Woche ihre Antwort auf die Forderung Russlands nach Sicherheitsgarantien gegeben. Die russische Führung hat zu verstehen gegeben, dass sie damit nicht zufrieden ist.

Der ungarische Regierungschef Orban reist am Dienstag als erster Regierungschef eines NATO-Mitgliedstaats seit der Eskalation im Ukraine-Konflikt nach Moskau. Auf dem Programm stehe ein Austausch über aktuelle Probleme der europäischen Sicherheit, teilte der Kreml mit. Auch der britische Premierminister Boris Johnson und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan planen in dieser Woche Gespräche mit Russlands Präsident Wladimir Putin.

Zugleich wollen europäische Staaten der Ukraine Signale der Unterstützung senden. Johnson, der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte sowie EU-Handelskommissar Valdis Dombrovskis reisen dazu am Dienstag in die Ukraine. Die britische Regierung kündigte im Falle eines russischen Angriffs Sanktionen gegen Kreml-Mitarbeiter an, was die ukrainische Führung begrüßte.

Westliche Staaten und die Ukraine werfen Russland vor, angesichts der Truppenkonzentration von 100.000 Soldaten vor der Grenze zur Ukraine einen Angriff vorzubereiten. Russland dementiert dies. Der polnische Außenminister Zbigniew Rau verwies am Montag bei einem Besuch in der estnischen Hauptstadt Tallinn auf Signale, dass Russland seine Truppen in Belarus verstärke.