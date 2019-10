Nach einem Schuss auf einen jungen Demonstranten in Hongkong hat sich die Wut der regierungskritischen Demonstranten in neuer Gewalt entladen. In der chinesischen Sonderverwaltungszone kam es Donnerstagfrüh zu Straßenschlachten. Die Protestler warfen Benzinbomben, errichteten Straßenblockaden und verwüsteten Geschäfte und U-Bahn-Stationen.

SN/APA (AFP)/NICOLAS ASFOURI Neue Gewalt in Hongkong