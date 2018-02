Neue Hoffnung am Kap

In Südafrika ist auch die schwer angeschlagene Wirtschaft über den Präsidentenwechsel erleichtert und reagiert mit einem Kurssprung. Doch Zweifel an der Durchsetzungsfähigkeit des neuen Regierungschefs bleiben.

Südafrika atmet auf: Nach neun ruinösen Amtsjahren, in denen die Wirtschaft am Kap schwer gelitten hat, ist der von unzähligen Korruptionsvorwürfen geplagte Präsident Jacob Zuma von seinem regierenden Afrikanischen Nationalkongress (ANC) abberufen worden und widerwillig zurückgetreten. Ein Hoffnungsträger der Geschäftswelt hat postwendend das höchste Staatsamt übernommen - und an den Finanzmärkten ein wahres Kursfeuerwerk entfacht: Cyril Ramaphosa, ein ehemaliger Gewerkschaftsführer und Geschäftsmann, hat im Land einen Optimismus ausgelöst wie zuletzt der legendäre Freiheitskämpfer Nelson Mandela, der Ramaphosa stets als seinen Nachfolger sah.