Neue Ideen für einen Friedensplan in der Ukraine

Die Welt mit Vertretern aus 40 Staaten suchte am Wochenende in Saudi Arabien nach einer Kompromissformel für ein Ende des Krieges in der Ukraine. Noch mit Differenzen.

BILD: SN/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY Die Ukraine demonstrierte am Sonntag ihre Eigenständigkeit: An der riesigen Mutter-Heimat-Statue in Kiew ersetzte man die sowjetischen Symbole durch das ukrainische Staatswappen (Dreizack).