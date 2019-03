Neue Luftangriffe auf letzte IS-Bastion in Syrien

Nach zweitägiger Pause steht die letzte Bastion der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) im Osten Syriens wieder unter Beschuss. Flugzeuge der internationalen Anti-IS-Koalition bombardierten am Freitagmorgen die Positionen der Jihadisten am Ufer des Euphrat nahe dem Dorf Baghouz, wie die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) mitteilten.

SN/APA (AFP)/GIUSEPPE CACACE Dem IS bleiben nicht mehr viele Rückzugsorte