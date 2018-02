Neue Luftangriffe auf Ost-Ghouta trotz UNO-Resolution

Trotz der am Samstag verabschiedeten UNO-Resolution für eine unverzügliche Waffenruhe in Syrien haben die Regierungstruppen nach Angaben von Aktivisten die Rebellenhochburg Ost-Ghouta am Sonntag erneut bombardiert. Die Luftwaffe habe in der Früh zwei Angriffe auf das Gebiet am Rande der Hauptstadt Damaskus geflogen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit.

SN/APA (AFP)/AMMAR SULEIMAN Zwei Angriffe in der Früh