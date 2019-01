Neue Machtverhältnisse im US-Kongress - Gegenwind für Trump

Zeitenwende in der Präsidentschaft von Donald Trump: Nach zwei Jahren im Amt muss sich der US-Präsident von Donnerstag an erstmals mit einer Übermacht der oppositionellen Demokraten im Repräsentantenhaus auseinandersetzen und verfügt - anders als im Senat - nicht mehr über eine eigene Mehrheit.

Das US-Parlament kam am Donnerstag um 12.00 Uhr (18.00 Uhr MEZ) in neuer Zusammensetzung zu seiner konstituierenden Sitzung nach der Wahl am 6. November zusammen. Am Abend sollte die Demokratin und Trump-Gegenspielerin Nancy Pelosi als Nachfolgerin des Republikaners Paul Ryan zur Vorsitzenden der Kammer gewählt werden. Die konservativen Republikaner von US-Präsident Donald Trump verloren vor zwei Monaten ihre Mehrheit.

Im Senat, der zweiten Parlamentskammer, sind die Republikaner dagegen mit 53 zu 47 Sitzen weiterhin vorn. Der Neustart im Kapitol kommt zu einer Zeit, in der Teile der US-Regierung stillstehen - es hatte sich keine Mehrheit für ein Haushaltsgesetz gefunden. Trump möchte, dass in dem Gesetz mehr als fünf Milliarden Dollar für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko verankert werden sollen.

Die Demokraten wollen das verhindern. "Nichts für die Mauer. Wie oft soll ich das noch sagen?", betonte die designierte Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in einem Interview des Senders NBC, das in Auszügen am Mittwoch veröffentlicht worden war.

Die Demokraten hatten angekündigt, noch am Donnerstag ein Haushaltsgesetz zu verabschieden, um den Regierungsstillstand in Washington zu beenden. Trump erteilte dem Entwurf allerdings eine Absage, weil er kein Geld für die von ihm geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko enthält. Auch am Mittwoch brachte ein Treffen von Trump mit Spitzenvertretern der Demokraten keine Einigung.

Es wird zudem erwartet, dass die Demokraten von der Möglichkeit Gebrauch machen werden, zahlreiche parlamentarische Untersuchungen gegen Trump einzuleiten und ihn gegebenenfalls auch vorzuladen - bis hin zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren. Dies ist mit der Mehrheit der Demokraten bei Vorliegen eines entsprechenden Verdachts einer schweren Verfehlung grundsätzlich möglich. Geführt und letztlich entschieden würde ein solches Verfahren jedoch im republikanisch dominierten Senat.

Pelosi vertritt die Auffassung, der Präsident könne auch im Amt unter Anklage gestellt werden. Diese Rechtsauffassung ist nicht nur zwischen den politischen Parteien, sondern auch unter Verfassungsrechtlern in den USA nicht eindeutig geklärt.

