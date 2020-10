Neue Massenproteste gegen Lukaschenko erwartet

Ungeachtet der Gewaltandrohung der Behörden sollen am Sonntag neue Massenproteste in Weißrussland stattfinden. In der Hauptstadt Minsk und anderen Städten solle es einen großen "Partisanenmarsch" geben, heißt es in dem Aufruf. "Das ist ein Marsch von Menschen, die nicht bereit sind, Gewalt und Willkür zu ertragen." Die Menschen ließen sich nicht einschüchtern. Die Demonstrationen an den Sonntagen haben traditionell den größten Zulauf.

SN/APA/AFP (Archiv)/STRINGER Proteste in der Hauptstadt Minsk bereits gewohntes Bild