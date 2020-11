Neue Massenproteste gegen Lukaschenko geplant

Ungeachtet neuer Gewaltandrohungen gegen Demonstranten in Weißrussland (Belarus) wollen am Sonntag (12.00 Uhr MEZ) Zehntausende Menschen gegen den Machthaber Alexander Lukaschenko auf die Straße gehen. Die Opposition hat zu einem Marsch gegen den Terror aufgerufen. Lukaschenko, der sich mit Gewalt an der Macht halte, habe seinem eigenen Volk offen den Krieg erklärt, heißt es in dem Aufruf.

SN/APA/AFP (Archiv)/STRINGER Seit Monaten wird in der wei§russischen Hauptstadt Minsk demonstriert