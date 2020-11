Neue Massenproteste in Weißrussland erwartet

In Weißrussland (Belarus) werden am Sonntag (10.00 Uhr MEZ) neue Massenproteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko erwartet. Dabei soll an einen 31-Jährigen erinnert werden, der vor wenigen Tagen brutal überfallen worden sein soll und später in einem Krankenhaus starb, wie die Demokratiebewegung im Vorfeld mitteilte. "Roman Bondarenko ist ein Held, ein unschuldiges Opfer eines furchtbaren Regimes", hatte die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja gesagt.

SN/APA/AFP (Archiv)/STRINGER Seit Monaten Proteste der Opposition in Wei§russland