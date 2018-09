Neue Minister für Macron-Regierung gefunden

Der Präsident der französischen Nationalversammlung, Francois de Rugy (44), wird neuer Umweltminister seines Landes. Er folge damit Nicolas Hulot nach, der in der vergangenen Woche überraschend seinen Rücktritt angekündigt hatte, wie der Elyseepalast am Dienstag in Paris mitteilte. Der offizielle Titel De Rugys laute: "Staatsminister, Minister des ökologischen und solidarischen Übergangs".

SN/APA (AFP)/JOEL SAGET Rugy wird neuer französischer Umweltminister