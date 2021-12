Neue niederländische Regierung nach 271 Tagen perfekt

In den Niederlanden ist nach den längsten Koalitionsverhandlungen der Landesgeschichte das neue Regierungsbündnis so gut wie perfekt. Nach fast neun Monaten schlossen die rechtsliberale Partei VVD von Ministerpräsident Mark Rutte, die linksliberale D66, die christdemokratische CDA und die ChristenUnie am Montagabend in Den Haag ihre Verhandlungen ab - genau 271 Tage nach der Wahl. Noch am Dienstag sollten die vier Fraktionen über den Koalitionsvertrag entscheiden.

SN/APA/ANP/PHIL NIJHUIS Niederländischer Premier Rutte darf weitermachen