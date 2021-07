Neue Parlamentswahl in Bulgarien hat begonnen

In Bulgarien ist am Sonntag eine neue Parlamentswahl angelaufen, zum zweiten Mal innerhalb von nur gut 100 Tagen. Nach der Abstimmung vom 4. April waren Versuche zur Regierungsbildung gescheitert. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der bürgerlichen Partei GERB des Ex-Ministerpräsidenten Boiko Borissow mit der populistischen "Es gibt so ein Volk" ITN des Entertainers Slawi Trifonow ab.

SN/APA/AFP/NIKOLAY DOYCHINOV Entertainer Trifonow könnte Ex-Premier Borissow beerben