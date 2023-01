Neue Proteste gegen Frankreichs Pensionsreform

In Paris sind am Samstag erneut viele Menschen gegen die geplante Pensionsreform auf die Straße gegangen. Ein Dutzend Jugendorganisationen und Frankreichs Linke LFI hatten zu Protesten gegen die Anhebung des Pensionsalters aufgerufen. Weil sich das Rentensystem wegen der alternden Bevölkerung langfristig nicht finanziert, will Frankreichs Regierung das Pensionseintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben.

SN/APA/AFP/ALAIN JOCARD Geplante Anhebung von Pensionsantrittsalter umstritten