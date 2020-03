Neue Proteste gegen Pensionsreform in Frankreich

In Frankreich sind erneut Tausende Menschen gegen die Pensionsreform auf die Straße gegangen. In Paris und der Hafenstadt Marseille folgten sie am Dienstag einem kurzfristigen Aufruf mehrerer Gewerkschaften. Viele der Demonstranten hatten sich symbolisch Knebel umgebunden.

SN/APA (AFP)/BERTRAND GUAY Tausende Menschen gingen auf die Straße