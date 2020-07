Neue Proteste gegen Regierung in Bulgarien

In Bulgarien sind die Proteste gegen die Regierung am siebenten Abend in Folge fortgesetzt worden. Im Zentrum von Sofia sowie in größeren Städten wie Warna, Burgas und Plowdiw forderten Tausende Demonstranten am Mittwochabend erneut den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Boiko Borissow. Sie werfen dem bürgerlich-nationalistischen Kabinett "Korruption und mafiösen Handlungsstil" vor.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Bojko Borissow: Rücktritt der Regierung würde "Lage nicht verbessern"