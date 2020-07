Neue Proteste gegen Regierung in Bulgarien

Tausende Demonstranten in Bulgarien haben vor einem Misstrauensvotum gegen die Regierung ihre Proteste gegen das Koalitionskabinett den elften Abend in Folge fortgesetzt. In der Hauptstadt Sofia und in größeren Städten, wie etwa Plowdiw, forderten sie am Sonntag erneut den Rücktritt der bürgerlich-nationalistischen Regierung von Bojko Borissow wegen "Korruption und Verbindungen zu Oligarchen".

SN/APA (AFP)/STEPHANIE LECOCQ Regierungschef Bojko Borissow ist derzeit in Brüssel