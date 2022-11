Neue Proteste im Iran

In mehreren iranischen Städten sind am Dienstag Beschäftigte in einen Streik getreten, um der Proteste gegen die hohen Spritpreise 2019 und deren Opfer zu gedenken. Auf Videos in sozialen Medien waren geschlossene Geschäfte etwa im Basar von Teheran sowie Menschenansammlungen zu sehen, die Slogans gegen die Regierung skandierten. Aus den überwiegend kurdisch besiedelten Gebieten im Norden und Nordwesten des Iran gab es ebenfalls Berichte über Ausstände, auch an Universitäten.

SN/APA/UGC/- Seit dem Tod von Mahsa Amini kommt es im Iran zu Protesten