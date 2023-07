Neue Proteste in Israel gegen Justizumbau

Nach der Schwächung der Justiz in Israel haben Gegnerinnen und Gegner der Regierungsvorhaben neue Proteste angekündigt. "Neben der Fortsetzung der Proteste an jedem Samstagabend ist es unsere Pflicht, den Kampf zu intensivieren", teilte die Protestbewegung mit und kündigte für Donnerstagabend eine große Kundgebung in der Küstenstadt Tel Aviv an. Dabei sprach sie von einer "Offensive gegen die Diktatur".

BILD: SN/APA/AFP/JACK GUEZ Demonstrierende am Montag in Tel Aviv