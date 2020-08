Neue Proteste in Weißrussland gegen Wahlfälschungen

Nach der von Manipulationsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl in Weißrussland (Belarus) ist es am Montagabend erneut zu Protesten gekommen. In der Hauptstadt Minsk zogen viele Menschen ins Zentrum, wie auf Videos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Ein Reuters-Reporter berichtete von Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Es habe mehr als 30 Festnahmen gegeben.

SN/APA (AFP)/SIARHEI LESKIEC In der Nacht auf Montag hatte es schwere Ausschreitungen gegeben