Neue Rechtspopulisten-Allianz heißt "Identität und Demokratie"

Jeder zehnte Sitz im EU-Parlament wird an das neu gegründete Rechtspopulisten-Bündinis "Identität und Demokratie" gehen. Die Allianz der europäischen Rechten hat Lega-Chef Matteo Salvini initiiert, sie anführen, wird aber ein anderer.

Sie wollten die stärkste Fraktion im Europaparlament werden, dafür hat es letztendlich nicht gereicht: Am Donnerstag hat sich die neue Allianz aus rechtspopulistischen Parteien, die Salvini im April dieses Jahres in Mailand ins Leben gerufen hat, im EU-Parlament vorgestellt. Sie heißt "Identität und Demokratie" oder kurz: ID. Denn so wie Jörg Meuthen, Vorsitzender der "Alternative für Deutschland", bei einer Pressekonferenz erläutert: "Die EU muss lernen, nationale Eigenheiten anzuerkennen." Die Identität der Nationalstaaten solle bewahrt werden, darüber sind sich die Mitglieder der rechtspopulistische Fraktion sicher.

Die parlamentarische Gruppierung umfasst unter anderem die italienische Lega-Partei, Frankreichs Rechtspopulisten von Rassemblement National, die österreichische FPÖ, die deutsche AfD und die finnischen Rechtspopulisten. Bei ID nicht dabei sind die Brexit-Partei von Nigel Farage und - nach langem hin und her - die Fidesz-Partei von Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Die neu gegründete Allianz wird 73 der 751 Sitze im EU-Parlament einnehmen. Damit ist sie die fünftstärkste Parteienfamilie im Europaparlament. Vorsitzender der Fraktion wird der italienische Lega-Politiker Marco Zanni, sein Stellvertreter ist Nicolas Bay von Rassemblement National. Die neue Gruppierung ersetzt die bisherige rechtspopulistische Fraktion ENF (Europa der Nationen und der Freiheit).

