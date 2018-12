Neue Regeln für verstärkte Terrorismusüberwachung in EU

Neue Regeln für eine verstärkte Terrorismusüberwachung im Schengen-Raum sind am (heutigen) Freitag in Kraft getreten. Wie die EU-Kommission in Brüssel mitteilte, sind die nationalen Behörden fortan verpflichtet, Warnungen über alle terroristische Straftaten auch in der Polizeidatenbank SIS (Schengen Informations-System) zu verbreiten.

SN/APA (AFP)/ARIS OIKONOMOU EU-Migrationskommissar Avramopoulos: "Sicherheitslücke geschlossen"