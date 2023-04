Neue Regierung in Estland steht

In Estland steht knapp fünf Wochen nach den Parlamentswahlen ein neues Regierungsbündnis. Die wirtschaftsliberale Reformpartei der amtierenden Ministerpräsidentin Kaja Kallas, die Sozialdemokraten (SDE) und die liberale Partei Eesti 200 stimmten am Samstag in Tallinn für einen Koalitionsvertrag, auf den sich die Parteien zuvor geeinigt hatten. Das Dreierbündnis kommt auf eine Mehrheit von 60 der 101 Sitze im Parlament des an Russland grenzenden EU- und NATO-Landes.

BILD: SN/APA/AFP/LUDOVIC MARIN Kaja Kallas bleibt estnische Ministerpräsidentin