Neue russische Luftangriffe auf Kiew gemeldet

Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht auf Freitag ukrainischen Angaben zufolge erneut massiven russischen Luftangriffen ausgesetzt gewesen. "Wieder ein Luftangriff auf Kiew, der 13. in Folge seit Anfang Mai! Und wie immer in der Nacht", teilte die Zivil- und Militärverwaltung der Stadt im Onlinekanal Telegram mit. Die Raketen seien von Bombern des Typs Tu-95MS abgefeuert worden. Alle Raketen seien von der Luftabwehr entdeckt und zerstört worden.

BILD: SN/APA/AFP/DIMITAR DILKOFF Kiew immer wieder Ziel von Angriffen